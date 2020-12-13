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Берг — о разгроме «Локомотива»: это была замечательная игра

Берг — о разгроме «Локомотива»: это была замечательная игра
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями от победы в матче с «Локомотивом» (5:0).

«Это была замечательная игра, команда была полна энергии. У «Краснодара» многое получалось в атаке, плюс весьма надёжно действовали в обороне, о чём и говорит счёт», — цитирует Берга «Матч ТВ».

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.

Счёт уже на 5-й минуте встречи открыл хавбек «Краснодара» Виктор Классон. Спустя шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти.

На 75-й минуте Маркус Берг довёл счёт до разгромного. Спустя пять минут Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол. Затем Берг оформил дубль.

«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0
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