Берг — о разгроме «Локомотива»: это была замечательная игра

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями от победы в матче с «Локомотивом» (5:0).
«Это была замечательная игра, команда была полна энергии. У «Краснодара» многое получалось в атаке, плюс весьма надёжно действовали в обороне, о чём и говорит счёт», — цитирует Берга «Матч ТВ».
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.
Счёт уже на 5-й минуте встречи открыл хавбек «Краснодара» Виктор Классон. Спустя шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти.
На 75-й минуте Маркус Берг довёл счёт до разгромного. Спустя пять минут Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол. Затем Берг оформил дубль.
- 13 декабря 2020
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