Три гола на разный вкус — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»

Сегодня, 13 декабря, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встретились «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.



Счёт был открыт хозяевами на 34-й минуте матча — после скидки плечом от защитника «святых» Яна Беднарека нападающий Че Адамс ударом в касание с угла вратарской отправил мяч точно в цель.



На 62-й минуте «святые» увеличили преимущество. Дэнни Ингс у чужой штрафной сделал передачу на полузащитника Стюарта Армстронга, тот пробил в касание, после чего мяч рикошетом от защитника залетел в сетку.



А на 83-й минуте вингер хозяев Нейтан Редмонд довёл счёт до разгромного, установив окончательный счёт матча.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»

«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.