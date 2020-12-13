Три гола на разный вкус — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»

Сегодня, 13 декабря, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встретились «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт хозяевами на 34-й минуте матча — после скидки плечом от защитника «святых» Яна Беднарека нападающий Че Адамс ударом в касание с угла вратарской отправил мяч точно в цель.
На 62-й минуте «святые» увеличили преимущество. Дэнни Ингс у чужой штрафной сделал передачу на полузащитника Стюарта Армстронга, тот пробил в касание, после чего мяч рикошетом от защитника залетел в сетку.
А на 83-й минуте вингер хозяев Нейтан Редмонд довёл счёт до разгромного, установив окончательный счёт матча.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»
«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.
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