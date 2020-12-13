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«Ливерпуль» вырвал ничью в выездном матче с «Фулхэмом»

«Ливерпуль» вырвал ничью в выездном матче с «Фулхэмом»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Матч закончился вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Мерсисайдцы выбили мяч после подачи углового, однако подбор остался за хозяевами. Нападающий Бобби Рид получил пас на ход, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот — Алисон до мяча не дотянулся.

Видео первого гола в матче

«Ливерпуль» отыгрался в концовке матча — на 79-й минуте. После удара Жоржиньо Вейналдума со штрафного мяч прилетел в руку нападающему «Фулхэма» Абубакару Камара — арбитр сразу показал на «точку». Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Салаха с пенальти

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Рид – 25'   1:1 Салах – 79' (пен)
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