«Ливерпуль» вырвал ничью в выездном матче с «Фулхэмом»

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Матч закончился вничью — 1:1.



Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Мерсисайдцы выбили мяч после подачи углового, однако подбор остался за хозяевами. Нападающий Бобби Рид получил пас на ход, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот — Алисон до мяча не дотянулся.

Видео первого гола в матче

«Ливерпуль» отыгрался в концовке матча — на 79-й минуте. После удара Жоржиньо Вейналдума со штрафного мяч прилетел в руку нападающему «Фулхэма» Абубакару Камара — арбитр сразу показал на «точку». Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Салаха с пенальти

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.