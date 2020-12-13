Сёмин — о Тедеско: сколько раз у нас с Газзаевым были стычки, но мы забывали обиды

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал конфликт главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным и голкипером Сосланом Джанаевым.
«Футбол — это эмоции, и ни в коем случае это не нужно возводить в какие-то сложные ситуации. Думаю, что там чисто эмоциональный момент, который надо просто забыть и двигаться дальше на благо «Спартака». Вы спросите у Валерия Газзаева, сколько раз у нас с ним были определённые стычки, но на следующий день мы разговаривали, садились обедать или ужинать и забывали обиды. И Тедеско, и другой стороне конфликта тоже надо помириться», — цитирует Сёмина «Р-Спорт».
Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил один из футболистов «Сочи». Также немецкий специалист утверждал, что сотрудники «Сочи» оскорбили его на национальной почве: тренеру было предложено уехать из России.
В свою очередь руководители «Сочи» обвинили Тедеско в чрезмерной эмоциональности и агрессии. Говорилось, что главный тренер «Спартака» отказался пожимать руку голкиперу «Сочи» Сослану Джанаеву и высказал ему претензии.
- 13 декабря 2020
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