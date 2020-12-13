Жоэль Матип получил травму в матче с «Фулхэмом»

Менее получаса назад завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Матч закончился вничью — 1:1.
Как сообщает журналист The Athletic Джим Пирс на своей странице в «Твиттере», защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму спины в первом тайме матча с «дачниками».
Сразу после перерыва вместо него на поле появился японский нападающий мерсисайдцев Такуми Минамино. На вакантное место в центр обороны опустился полузащитник Джордан Хендерсон.
Изначально предполагалось, что замена Матипа связана с перестроениями в расстановке красных. В первом тайме, сразу после пропущенного мяча, Юрген Клопп эмоционально обращался именно к Матипу.
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Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.
- 13 декабря 2020
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