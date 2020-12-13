Карпин: иногда угадываем, какой будет состав у соперника, а иногда и свой не можем

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (1:0).

«Удалось победить за счёт желания, за счёт концентрации. Не могу сказать, что была какая-то фееричная игра с точки зрения игры в футбол. Была высокая интенсивность и много борьбы. Терпели, вытерпели и использовали свой момент.



Довольны ли игрой? Тренеры никогда не бывают довольны и не должны. Понятно, что можно было делать какие-то вещи лучше, но в целом результатом доволен. Что-то получалось, что-то нет. С точки зрения новой команды это нормально. Любой набор очков — это позитив.



Стартовый состав «Ахмата» не удивил. Сейчас сложно угадать состав команд — во многих клубах большое количество травм, да и коронавирус пока никуда не исчез. Иногда угадываем, какой будет состав у соперника, а иногда и свой не можем. Поэтому на это меньше внимания обращаем», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».