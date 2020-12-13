«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: видеообзор лондонского дерби в 12-м туре АПЛ
В матче 12-го тура английской Премьер-лиги, проходившего на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне, встречались «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча закончилась вничью — 1:1.
Гости открыли счёт на 23-й минуте матча — Гарри Кейн, после передачи Сон Хын Мина, пробил вратаря хозяев Висенте Гуайту.
Хозяева отыгрались в самой концовке матча — на 81-й минуте. Ганский защитник Джеффри Шлупп на добивании установил окончательный счёт матча.
Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»
Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» лишь по дополнительным показателям опережают действующего чемпиона — «Ливерпуль». «Кристал Пэлас» (17) — на 11-м месте.
Моуринью — о матче с «Кристал Пэлас»: ещё перед матчем знал, что так всё и случится
Рекомендуем вам
- 13 декабря 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:24
-
23:23
-
23:11
-
22:54
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:11
-
22:10
-
22:03
-
21:55
-
21:54
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам