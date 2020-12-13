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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: видеообзор лондонского дерби в 12-м туре АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: видеообзор лондонского дерби в 12-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги, проходившего на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне, встречались «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча закончилась вничью — 1:1.

Гости открыли счёт на 23-й минуте матча — Гарри Кейн, после передачи Сон Хын Мина, пробил вратаря хозяев Висенте Гуайту.

Хозяева отыгрались в самой концовке матча — на 81-й минуте. Ганский защитник Джеффри Шлупп на добивании установил окончательный счёт матча.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» лишь по дополнительным показателям опережают действующего чемпиона — «Ливерпуль». «Кристал Пэлас» (17) — на 11-м месте.

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