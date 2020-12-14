Дженнаро Гаттузо: футболисты «Наполи», наверное, иногда плюют на мою фотографию
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об отношениях со своими подопечными после победы в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (2:1).
На 68-й минуте встречи нападающий неаполитанцев Андреа Петанья забил победный мяч, после чего побежал к скамейке запасных, чтобы обнять наставника. Ранее в этом сезоне аналогичным образом взятие ворот праздновали и другие игроки команды.
«Думаю, иногда футболисты меня любят, а иногда, наверное, по утрам первым делом достают мою фотографию и плюют на неё. Я сам был игроком, и я никогда не таю зла. Мне кажется, они ценят это. Я не вру футболистам, ничего не утаиваю, всегда говорю правду», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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