«Спартак»: почему лучше болеть за нас, а не «Арсенал»? Мы боремся за титул, а не выживание

В англоязычном "твиттере" «Спартака» пресс-служба клуба ответила подписчику, который спросил, почему следует болеть за красно-белых.

Пользователь с ником KurdiGoon3r написал следующее: «Я начну болеть за вас, ребята, начиная с завтрашнего дня. Могу я вкратце получить информацию о том, почему приятно поддерживать «Спартак» и о том, почему это в 38389 раз лучше, чем поддерживать «Арсенал»?

Пресс-служба москвичей ответила: «Ага, посмотрим. Мы боремся за титул, а не за выживание в лиге. Наши нападающие забивают только в ворота соперников. Москва красная. Мы не можем сказать то же самое о Лондоне».

«Спартак» по итогам 18 туров РПЛ набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Последний матч в 2020 году команда проведёт с «Зенитом» в среду, 16 декабря.