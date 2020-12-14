«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром скандального выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоялся 12 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В ролике показано прибытие команды на стадион, разминка, выход красно-белых на поле, ключевые моменты встречи и эмоциональная реакция на них главного тренера Доменико Тедеско, а также его интервью после финального свистка.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».
Напомним, в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак» произошла потасовка. Одно из последних видео, появившихся в Сети, подтвердило, что в ходе конфликта помощника Тедеско Андреаса Хинкеля ударили в область паха.
«Спартак», набрав 35 очков в 18 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на 3 очка. Замыкающий тройку лидеров ЦСКА уступает красно-белым в 1 очко.
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