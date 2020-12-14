Директор «Тамбова»: переговоры с «Рубином» по Костюкову и Грицаенко на финальной стадии

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о финансовом положении клуба, а также прокомментировал будущие трансферы защитника Алексея Грицаенко и полузащитника Михаила Костюкова в «Рубин».

«Ситуация та же, с нами на связь никто не выходил, все в таком же не очень хорошем состоянии. По Костюкову и Грицаенко — переговоры с «Рубином» на финальной стадии», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Грицаенко подписал полноценный контракт с «Тамбовом» в 2020 году. До этого защитник выступал за «волков» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл за тамбовчан в Премьер-Лиге 10 матчей и забил один гол. Костюков выступает за «Тамбов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в 15 матчах чемпионата России и забил один гол.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены.