Спортивный директор «Тамбова» отреагировал на слухи о переходе в «Кубань»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на информацию о скором переходе из тамбовского клуба в «Кубань». Он работает в тамбовском клубе с 2013 года.

«Кубань»? Никуда не ухожу, у меня контракт с «Тамбовом», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. В скором времени клуб покинут защитник Алексей Грицаенко и полузащитник Михаил Костюков. Оба перейдут в «Рубин».

Грицаенко подписал полноценный контракт с «Тамбовом» в 2020 году. До этого защитник выступал за «волков» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл за тамбовчан в Премьер-Лиге 10 матчей и забил один гол. Костюков выступает за «Тамбов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в 15 матчах чемпионата России и забил один гол.