У Неймара диагностировано растяжение связок лодыжки
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в добавленное время матча с «Лионом» (0:1). Врачи унесли бразильца на носилках. Форвард покидал поле в слезах.
«Клиническая диагностика показала растяжение связок левой лодыжки. Ещё одно обследование будет проводиться через 48 часов», — написано в сообщении клуба на официальном сайте.
«ПСЖ» на своём поле принимал «Лион». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч на 35-й минуте забил Тино Кадвере.
«ПСЖ» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На второе место вышел «Лион», набравший 29 очков. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).
«ПСЖ» установил ценник на Неймара
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