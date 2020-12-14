У Неймара диагностировано растяжение связок лодыжки

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в добавленное время матча с «Лионом» (0:1). Врачи унесли бразильца на носилках. Форвард покидал поле в слезах.



«Клиническая диагностика показала растяжение связок левой лодыжки. Ещё одно обследование будет проводиться через 48 часов», — написано в сообщении клуба на официальном сайте.



«ПСЖ» на своём поле принимал «Лион». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч на 35-й минуте забил Тино Кадвере.



«ПСЖ» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На второе место вышел «Лион», набравший 29 очков. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).

«ПСЖ» установил ценник на Неймара