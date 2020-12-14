Куман — о матче с «ПСЖ»: для «Барселоны» это будет непростой розыгрыш Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонскому клубу достался в соперники «Пари Сен-Жермен».

«Знали, что для нас это будет непростой розыгрыш. Здесь 50 на 50. „ПСЖ“ команда, которой нужно побеждать, которой нужно продолжать борьбу в Лиге чемпионов, как и „Барселоне“. Поэтому шансы команд 50 на 50», — сказал Куман в интервью пресс-службе клуба в "Твиттере".

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 проходила сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.