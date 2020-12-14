Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходила сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьёвки:
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.
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