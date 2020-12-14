Председатель совета директоров «Уфы» подтвердил факт встречи с Газизовым

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что встречался с экс-гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. Ранее телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» опубликовал фото Газизова, выходящего из здания, где находится кабинет Мурзагулова.

«Мы правда встречались с Шамилем Камиловичем. Это просто была встреча двух старых товарищей. Почему нет? Пока никакого предметного разговора ещё не было. Ему нужно прийти в себя.

Я его тоже не тороплю. Время будет — поговорим. Я всегда рад вместе работать, но пока Шамиля не надо торопить. Я никогда не скрывал, что хочу и дальше с ним работать», — цитирует Мурзагулова Sport24.

Газизов перешёл в «Спартак» из «Уфы» в конце прошлого сезона. Но уже примерно через полгода работы он покинул московский клуб.