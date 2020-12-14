Тренер загребского «Динамо»: «Краснодар» показывает более разнообразный футбол, чем ЦСКА

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, хорватский клуб сыграет с «Краснодаром».



«Я угадал. Знал, что нам достанется „Краснодар“. Не потому, что считаю соперника слабым, а потому что хотел получить именно „Краснодар“. У меня было предчувствие. Эта команда демонстрирует хороший футбол. Мы могли видеть, как они действовали в матче с „Локомотивом“ накануне. У них также были заметные матчи в Лиге чемпионов. У „Краснодара“ есть хорошие игроки, мне лучше всего знаком Маркус Берг, который играл в моей команде два года назад. Он профессионал высочайшего класса, о его качествах не стоит много говорить.



»Краснодар" демонстрирует более разнообразный футбол, чем ЦСКА. Думаю, на данный момент они показывают более качественный футбол. Мы сыграем через два месяца, время есть. Соперник будет готов к этим матчам", — приводит слова Мамича официальный сайт загребского «Динамо».

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