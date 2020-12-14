Орлов: Семак — лучший тренер года в России, тут двух мнений быть не может
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе тренера «Зенита» Сергея Семака. Орлов заявил, что Семак является лучшим тренером года в России.
«Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причём дважды подряд. А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошёл только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов. Если посмотреть на титулы, то, конечно, лучший тренер — это Семак. Тут двух мнений быть не может. Сами посчитайте, напишите на бумаге — и сразу увидите», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В текущем сезоне «Зенит» не сумел выйти в весеннюю стадию еврокубков. Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее место в турнирной таблице в своей группе в Лиге чемпионов.
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