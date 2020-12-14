Пеле и Марадона — в лучшей сборной мира в истории

Французское издание France Football представило игроков символической сборной мира за всю историю. В состав сборной вошли легендарные нападающие Диего Марадона и Пеле.

Пока сборная выглядит следующим образом:

Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (Германия), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Будет использована схема 3-4-3. Таким образом, Марадона и Пеле были включены в список полузащитников. Авторам ещё предстоит назвать трёх нападающих.

Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. France Football постепенно публикует имена победителей в своих номинациях.