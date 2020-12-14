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Тренер сборной Сербии уволен. Последний матч под его руководством — разгром сборной России

Тренер сборной Сербии уволен. Последний матч под его руководством — разгром сборной России
Футбол 0

Любиша Тумбакович уволен с поста тренера сборной Сербии, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

«Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович расторгли контракт по обоюдному согласию. Мы благодарим бывшего руководителя национальной сборной за сотрудничество и желаем ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении.

Причиной отставки Тумбаковича стали неудовлетворительные результаты команды. Сборная Сербии не сумела пробиться на чемпионат Европы после поражения от Шотландии в стыковых матчах.

Напомним, в последнем матче под руководством Тумбаковича сборная Сербии разгромила сборную России в матче группового этапа Лиги наций со счётом 5:0. Национальная команда Сербии заняла в группе третье место.

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