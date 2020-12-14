Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар — Месси: скоро увидимся, мой друг

Неймар — Месси: скоро увидимся, мой друг
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к форварду «Барселоны» Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, на этой стадии турнира «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен».

«Скоро увидимся, мой друг», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме» и опубликовал совместное фото.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоны» с «Пари Сен-Жермен» состоятся 16 февраля и 10 марта.

Напомним, Неймар перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. Контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020