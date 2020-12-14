Неймар — Месси: скоро увидимся, мой друг
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к форварду «Барселоны» Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, на этой стадии турнира «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен».
«Скоро увидимся, мой друг», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме» и опубликовал совместное фото.
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоны» с «Пари Сен-Жермен» состоятся 16 февраля и 10 марта.
Напомним, Неймар перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. Контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
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