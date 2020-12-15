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Игрок «Динамо» Киев Буяльский: у «Брюгге» хорошая команда. Они дважды обыграли «Зенит»

Игрок «Динамо» Киев Буяльский: у «Брюгге» хорошая команда. Они дважды обыграли «Зенит»
Футбол / Лига Европы 0

27-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал попадание на бельгийский «Брюгге» по результатам жеребьёвки 1/16 Лиги Европы.

«Брюгге» — хороший жребий. Мы неплохо знаем эту команду, с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не поменялось. О силе соперника и говорить не стоит — это действующий чемпион Бельгии. Он и сейчас лидирует в чемпионате страны. У «Брюгге» очень хорошая команда. Они дважды обыграли «Зенит». Если бы в выездном матче с «Лацио» им немного больше повезло в концовке, когда мяч попал в перекладину, то они и вовсе вышли бы в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Буяльского официальный сайт УЕФА.

Напомним, что санкт-петербургский «Зенит» дважды уступил «Брюгге» (1:2, 0:3) на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
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