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Сон Хын Мин признан игроком года в Южной Корее

Сон Хын Мин признан игроком года в Южной Корее
Футбол / Англия 0

Руководящий орган футбола в Южной Корее — корейская футбольная ассоциация (KFA) признала нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сона Хын Мина игроком года.

«Мы живём в эпоху Сона. Гордимся капитаном сборной Кореи», — написано в сообщении федерации.

Фото можно посмотреть в "твиттере" федерации Южной Кореи.

28-летний Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из леверкузенского «Байера». За пять лет в команде он провёл более 230 матчей и забил почти 100 голов. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость южнокорейского футболиста в € 75 млн.

Сообщалось, что клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. «Шпоры» уверены, что сделка пройдёт успешно и будет закрыта в ближайшее время.

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