Комиссия РФС поддержала спорные решения судьи в матче «Сочи» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила спорные решения арбитра Игоря Панина в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).
«Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара.
Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самуэлем Жиго. Игрок атакующей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.
Судья правильно вынес предупреждение (четвёртое в сезоне) футболисту «Спартака» Наилю Умярову на 81-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Спартака» использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 15 декабря 2020
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