Жозе Моуринью: у «Ливерпуля» лишь одна серьёзная потеря

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Дайте мне список травмированных игроков „Ливерпуля“ и сравните его с лучшим составом мерсисайдцев. У „Ливерпуля“ лишь одна серьёзная потеря, это ван Дейк. Это по-прежнему сильная команда.



Что касается Гарета Бэйла, у нас есть ещё одна тренировка. Накануне он тренировался в общей группе. Если бы меня спросили прямо сейчас, будет ли он участвовать в матче с „Ливерпулем“, я бы ответил «нет». Но мы посмотрим», — приводит слова Моуринью Goal.com.



Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:00 мск.