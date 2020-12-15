Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жозе Моуринью: у «Ливерпуля» лишь одна серьёзная потеря

Жозе Моуринью: у «Ливерпуля» лишь одна серьёзная потеря
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Дайте мне список травмированных игроков „Ливерпуля“ и сравните его с лучшим составом мерсисайдцев. У „Ливерпуля“ лишь одна серьёзная потеря, это ван Дейк. Это по-прежнему сильная команда.

Что касается Гарета Бэйла, у нас есть ещё одна тренировка. Накануне он тренировался в общей группе. Если бы меня спросили прямо сейчас, будет ли он участвовать в матче с „Ливерпулем“, я бы ответил «нет». Но мы посмотрим», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:00 мск.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020