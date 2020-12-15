КДК РФС перенёс заседание по матчу «Сочи» — «Спартак» и обратился в FARE

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что заседание по эпизодам, произошедшим во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0), было перенесено.

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (Football Against Racism in Europe) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоаозиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.