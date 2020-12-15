Отец Месси — о переговорах с «ПСЖ»: ещё одна выдумка. Я в Аргентине с сентября

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, прокомментировал информацию о якобы имевших место переговорах с представителями «Пари Сен-Жермен» о трансфере сына.



«Это ложь. Ещё одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. Это ложная информация», — приводит слова Хорхе Месси Goal.com.



Ранее появилась информация, что сотрудников клубных магазинов «Пари Сен-Жермен» предупредили о необходимости подготовиться к переходу в команду Лионеля Месси.

Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку уйти из «Барселоны». Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».