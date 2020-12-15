Агент: Морате нужен только «Ювентус»
Агент Хуанма Лопес, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, выступающего за «Ювентус» на правах аренды, высказался о будущем футболиста.
«Морате нужен только «Ювентус». В конце сезона туринцы приобретут права на Альваро у «Атлетико», я уверен в этом. Не думаю, что кто-то о чём-то сожалеет, потому что у «Атлетико» теперь есть Луис Суарес, один из лучших нападающих. Так что все довольны результатом», — приводит слова агента сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Мората перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Атлетико» на правах аренды в конце сентября. Арендное соглашение 28-летнего испанского футболиста с клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
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