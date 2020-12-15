Флик: никто не заслуживает награду лучшему игроку 2020 года так, как Левандовски
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выразил мнение, что нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски заслуживает награды лучшему игроку 2020 году по версии ФИФА.
«Для Роберта это большая мечта и цель. Я думаю, что никто не заслуживает награду лучшему игроку 2020 года так, как Роберт. Думаю, что весь клуб и все болельщики скрещивают пальцы за него, чтобы это стало реальностью. Мы все будем счастливы, если он получит награду в четверг», — приводит слова Флика официальный сайт Бундеслиги.
Церемония вручения наград ФИФА состоится 17 декабря. Напомним, на приз лучему игроку 2020 году по версии ФИФА претендуют Левандовски, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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