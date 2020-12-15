«Реал» — «Атлетик»: составы команд на матч Примеры
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетика» на матч 19-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Атлетик».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Вальверде, Модрич, Кроос, Васкес, Винисиус, Бензема.
«Атлетик»: Унай Симон, Юри Берчиче, Мартинес, Ерай, Капа, Венседор, Дани Гарсия, Беренгер, Рауль Гарсия, де Маркос, Уильямс.
Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» набрал в 12 матчах 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» (14) — на 13-м месте. «Реал» одержал в Примере две победы подряд, «Атлетик» не выигрывает уже в трёх матчах.
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