Андреа Пирло: к матчу с «Аталантой» мы должны отнестись как к встрече с топ-клубом
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 12-го тура Серии А с «Аталантой», который состоится 16 декабря.
«Нас ждёт сложный матч с очень сильной командой. «Аталанта» является грозной силой в Италии уже несколько лет. Мы видели прогресс команды не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов, поэтому готовимся к тяжёлому матчу. Нужно отнестись к этому матчу как к встрече с топ-клубом.
Не удивлён их игрой и стабильностью, ведь «Аталанта» так выглядит уже несколько лет благодаря работе руководства и тренера. Гасперини начинал здесь, в академии «Ювентуса». Он проделал отличную работу. У него собственный стиль и идеи, как должна играть команда. И это приносит результаты», — цитирует Пирло Football Italia.
Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Ювентусом»
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