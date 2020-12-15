Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Ювентусом»

«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч чемпионата Италии с «Ювентусом». В список из 23 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук, вылечившийся от коронавируса.
Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Шутало, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Депаоли, Хатебур, Мохика, Паломино, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Джабуаа, Миранчук, Муриэль, Диалло, Гомес, Ламмерс, Сапата.
27 ноября было объявлено, что Миранчук заразился коронавирусом. Инфекция была выявлена у него по итогам прошедшего днём ранее тестирования. При этом за три дня до проверки 25-летний российский хавбек принял участие в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), выйдя на замену в концовке.
Матч 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» состоится завтра, 16 декабря, в Турине. Начало — в 20:30 мск.
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