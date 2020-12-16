«Мы люди, а не машины». Гюндоган об упущенной победе «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал результат матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
«Мы заслуживали лучшего, у нас были шансы. Я не знаю, что сказать, обидно получить одно очко, мы должны выигрывать такие игры. Это не всегда легко в этот период года, так много игр, они так глубоко защищаются. Они делают это хорошо, они играют изо всех сил, они борются за каждый мяч. Нелегко создавать моменты, но мы сделали — мы просто не мог забить больше одного гола. Мы люди, а не машины, мы тоже боремся. Мы знаем, что могли бы сыграть лучше, но мне кажется, что сегодня это было в деталях», — приводит слова Гюндогана BBC.
Видео гола Гюндогана в матче «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (7) — на 19-м месте.
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