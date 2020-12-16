Жозе Моуринью считает, что получил мало времени в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказал мнение, что получил мало времени на посту наставника «Манчестер Юнайтед».

«Первый клуб, в котором я чувствовал, что мне нужно время, а время не было предоставлено, был «Манчестер Юнайтед», потому что я чувствовал, что ухожу в середине процесса, но я очень рано учусь уважать решения, что я и делал в «Манчестер Юнайтед». Мы сделали то, что сделали и сделали то, что было возможно, и мы идём дальше. Я счастлив, они счастливы, и у нас прекрасные отношения. Я всегда с гордостью говорю об этом, когда ухожу из клубов. Я поддерживаю очень хорошие отношения со всеми, и « Манчестер Юнайтед» — ещё один тому пример», — приводит слова Моуринью Goal.

Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В качестве тренера «Манчестер Юнайтед» он завоевал Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2017) и Лигу Европы (2017). В ноябре 2019 года он занял пост главного тренера «Тоттенхэма».