Моуринью: на протяжении последних двух лет «Ливерпуль» — это машина

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Мы добиваемся хорошего результата на протяжении нескольких месяцев. Юрген Клопп назвал «Тоттенхэм» машиной по добыванию результата? Нам ещё далеко до подобного. Машина – это как раз «Ливерпуль» на протяжении последних двух лет. Машиной был и мой «Челси», который выиграл чемпионат два раза подряд.



«Тоттенхэм» — хорошая команда, которая усердно трудится, но «Ливерпуль» — это результат, если я не ошибаюсь, 1894 дня работы под руководством Юргена Клоппа. А мы — результат всего 390 дней. И даже это не совсем так, потому что большую часть из них мы не работали, а находились на карантине—, — приводит слова португальского специалиста BBC.

Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск.