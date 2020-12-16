Бензема о физической форме «Реала»: мы мало работаем, главное – это голова и менталитет

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о физической форме команды после победы в матче с «Атлетиком». Игра прошла в Мадриде и закончилась победой «Королевского клуба» со счётом 3:1.
«У нас всё хорошо в физическом плане, у нас много игроков, и мы мало работаем, потому что много игр. Мы хорошо отдыхаем, и я думаю, что это очень важно для нас. Самое главное — это голова и менталитет, и чтобы все были здоровы», — приводит слова Бензема Sport.es.
Подопечные Зинедина Зидана одержали третью победу подряд в чемпионате Испании. Команда, набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» в свою очередь продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до четырёх матчей (2 ничьи и 2 поражения). Команда осталась на 13-м месте, набрав 14 очков.
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