Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Летом защитник Матвиенко не покинет донецкий «Шахтёр» в качестве свободного агента

Летом защитник Матвиенко не покинет донецкий «Шахтёр» в качестве свободного агента
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко летом 2021 года не покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает Meta-ratings.com.ua. Ранее некоторые источники сообщали, что игрок может бесплатно покинуть клуб в ближайшее межсезонье.

Новый контракт Матвиенко с донецким «Шахтёром» был подписан ещё весной 2020 года, но стороны не стали разглашать эту информацию. Она была официально внесена в базу данных УАФ. Действующее соглашение игрока и клуба рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

Воспитанник донецкого «Шахтёра» находится в системе клуба с 2015 года. В этом сезоне защитник провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в € 9 млн.

Гендиректор «Шахтёра» сравнил результаты команды в Лиге чемпионов с российскими клубами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020