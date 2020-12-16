Летом защитник Матвиенко не покинет донецкий «Шахтёр» в качестве свободного агента

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко летом 2021 года не покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает Meta-ratings.com.ua. Ранее некоторые источники сообщали, что игрок может бесплатно покинуть клуб в ближайшее межсезонье.



Новый контракт Матвиенко с донецким «Шахтёром» был подписан ещё весной 2020 года, но стороны не стали разглашать эту информацию. Она была официально внесена в базу данных УАФ. Действующее соглашение игрока и клуба рассчитано до окончания сезона-2024/2025.



Воспитанник донецкого «Шахтёра» находится в системе клуба с 2015 года. В этом сезоне защитник провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в € 9 млн.

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