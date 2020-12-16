Трансферная цель ЦСКА Оньекуру отказался ехать в Россию и хочет вернуться в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Генри Оньекуру, вероятно, не перейдёт в ЦСКА, который заинтересован в его услугах.
Как сообщает Fanatik, 23-летний футболист отказался ехать в Россию и уже определился со своими предпочтениями. Генри хочет вернуться в «Галатасарай», за который дважды выступал на правах аренды. В частности, нигериец хочет работать с главным тренером турецкой команды Фатихом Теримом. Игрок находится в постоянном контакте с клубом через наставника.
Оньекуру играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/2019 и во второй половине минувшей кампании. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард принял участие в 4 матчах (2 – в основе) и не отметился результативными действиями.
В ходе своей карьеры Оньекуру также защищал цвета «Эйпена», «Эвертона» и «Андерлехта». В сборную Нигерии вызывается с 2017 года.
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