Трансферная цель ЦСКА Оньекуру отказался ехать в Россию и хочет вернуться в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Генри Оньекуру, вероятно, не перейдёт в ЦСКА, который заинтересован в его услугах.



Как сообщает Fanatik, 23-летний футболист отказался ехать в Россию и уже определился со своими предпочтениями. Генри хочет вернуться в «Галатасарай», за который дважды выступал на правах аренды. В частности, нигериец хочет работать с главным тренером турецкой команды Фатихом Теримом. Игрок находится в постоянном контакте с клубом через наставника.



Оньекуру играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/2019 и во второй половине минувшей кампании. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард принял участие в 4 матчах (2 – в основе) и не отметился результативными действиями.



В ходе своей карьеры Оньекуру также защищал цвета «Эйпена», «Эвертона» и «Андерлехта». В сборную Нигерии вызывается с 2017 года.

ЦСКА вновь включился в борьбу за нападающего «Монако» Генри Оньекуру