Андрес Иньеста перенёс операцию и выбыл на четыре месяца

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», не сможет выйти на поле в ближайшее время.
Как сообщает Marca, 36-летний футболист перенёс операцию в связи с разрывом мышцы бедра на правой ноге. Ожидается, что сроки восстановления Андреса займут четыре месяца.
Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Контракт футболиста с японским клубом рассчитан до конца 2021 года. За каталонцев хавбек выступал с начала карьеры. С сине-гранатовыми он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем других трофеев.
Ранее Иньеста признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Топ-7 игроков заслуживших, но не получивших «Золотой мяч»:
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