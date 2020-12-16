Аршавин: Медведев покинет «Зенит»? Всё верно, только в новости три фактические ошибки

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию об уходе из клуба своего начальника Александра Медведева.



Ранее портал Metaratings сообщил, что управленец покинет свой пост. Более того, утверждается, что решение об уходе Медведева было принято ещё месяц назад.



«Да, всё верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт».



Напомним, в этом месяце «Спартак» отправил в отставку генерального директора Шамиля Газизова.



Медведев руководит «Зенитом» с 2019 года, а до этого на протяжении шести лет занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги.

Александр Медведев отреагировал на информацию об уходе с поста гендиректора «Зенита»