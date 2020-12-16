Александр Медведев отреагировал на информацию об уходе с поста гендиректора «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о своём уходе из санкт-петербургского клуба.



Ранее портал Metaratings сообщил, что управленец покинет свой пост. Более того, утверждается, что решение об уходе Медведева было принято ещё месяц назад.



«Враги клевещут», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».



Медведев руководит «Зенитом» с 2019 года, а до этого на протяжении шести лет занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги.



«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 16 декабря, сине-бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Встреча 19-го тура пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

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