Кирилл Набабкин приступил к тренировкам в общей группе перед матчем с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин приступил к тренировкам в общей группе перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», сообщает пресс-служба красно-синих.
Набабкин в сезоне-2020/2021 провёл за ЦСКА три матча и не отметился результативными действиями. Во время встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) защитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена.
7 августа Набабкин продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2020/2021. На счету 33-летнего защитника «армейцев» 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча.
Завтра, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Старт встречи – в 20:00 мск.
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