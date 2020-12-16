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Кирилл Набабкин приступил к тренировкам в общей группе перед матчем с «Ростовом»

Кирилл Набабкин приступил к тренировкам в общей группе перед матчем с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин приступил к тренировкам в общей группе перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», сообщает пресс-служба красно-синих.

Набабкин в сезоне-2020/2021 провёл за ЦСКА три матча и не отметился результативными действиями. Во время встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) защитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена.

7 августа Набабкин продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2020/2021. На счету 33-летнего защитника «армейцев» 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча.

Завтра, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Старт встречи – в 20:00 мск.

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