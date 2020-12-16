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Эльдор Шомуродов стал отцом

Эльдор Шомуродов стал отцом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», стал отцом. Сегодня, 16 декабря, супруга футболиста Омина родила сына.

«Футбольный клуб «Ростов» от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Ростова» в «Инстаграме».

Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машал». В октябре 2020 года форвард перешёл в «Дженоа». С 2015 года нападающий вызывается в сборную Узбекистана. В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.

«Дженоа» набрал в 11 матчах 6 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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