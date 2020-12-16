Эльдор Шомуродов стал отцом

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», стал отцом. Сегодня, 16 декабря, супруга футболиста Омина родила сына.



«Футбольный клуб «Ростов» от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Ростова» в «Инстаграме».



Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машал». В октябре 2020 года форвард перешёл в «Дженоа». С 2015 года нападающий вызывается в сборную Узбекистана. В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.

«Дженоа» набрал в 11 матчах 6 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.