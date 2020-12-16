Стартовые составы «Арсенала» и «Саутгемптона» на матч 13-го тура АПЛ

Сегодня, 16 декабря, в Лондоне состоится матч 13-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» будет принимать «Саутгемптон». Начало — в 21:00 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Холдинг, Сака, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Эльнени, Нкетиа, Пепе, Обамеянг.
Запасные: Рунарссон, Седрик, Давид Луис, Мустафи, Уиллок, Виллиан, Ляказетт.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Уолкотт, Адамс, Ингс.
Запасные: Форстер, Стивенс, Диало, Салису, Дженепо, Редмонд, Н'Лундулу.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
«Арсенал», набрав 13 очков, расположился на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (23) занимает четвёртое место.
Проморолик матча «Арсенал» — «Саутгемптон»
- 16 декабря 2020
-
20:25
-
20:18
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:44
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:42
-
18:33
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00