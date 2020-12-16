Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стартовые составы «Арсенала» и «Саутгемптона» на матч 13-го тура АПЛ

Стартовые составы «Арсенала» и «Саутгемптона» на матч 13-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Сегодня, 16 декабря, в Лондоне состоится матч 13-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» будет принимать «Саутгемптон». Начало — в 21:00 мск.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Холдинг, Сака, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Эльнени, Нкетиа, Пепе, Обамеянг.

Запасные: Рунарссон, Седрик, Давид Луис, Мустафи, Уиллок, Виллиан, Ляказетт.

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Уолкотт, Адамс, Ингс.

Запасные: Форстер, Стивенс, Диало, Салису, Дженепо, Редмонд, Н'Лундулу.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Арсенал», набрав 13 очков, расположился на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (23) занимает четвёртое место.

Проморолик матча «Арсенал» — «Саутгемптон»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020