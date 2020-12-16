«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Саутгемптоном»

Прозвучал финальный свисток в матче 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Саутгемптон». Матч закончился вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 18-й минуте матча — нападающий гостей Че Адамс отличной разрезающей передачей нашёл Тео Уолкотта, который убежал один на один с голкипером и технично подрезал мяч над ним в сетку ворот.
Тео Уолкотт с июля 2006 года по январь 2018-го выступал в составе лондонского «Арсенала».
Хозяева отыгрались на 52-й минуте — нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, получив мяч в центре штрафной, чётко пробил в правый нижний угол ворот.
На 62-й минуте «канониры» остались в меньшинстве — защитник Габриэль схватил убегавшего от него Уолкотта руками, сорвав атаку, и получил вторую жёлтую карточку в матче.
«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (24) — на 4-м месте.
- 16 декабря 2020
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