Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Саутгемптоном»

«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

Прозвучал финальный свисток в матче 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Саутгемптон». Матч закончился вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча — нападающий гостей Че Адамс отличной разрезающей передачей нашёл Тео Уолкотта, который убежал один на один с голкипером и технично подрезал мяч над ним в сетку ворот.

Видео гола Тео Уолкотта

Тео Уолкотт с июля 2006 года по январь 2018-го выступал в составе лондонского «Арсенала».

Хозяева отыгрались на 52-й минуте — нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, получив мяч в центре штрафной, чётко пробил в правый нижний угол ворот.

Видео гола Обамеянга

На 62-й минуте «канониры» остались в меньшинстве — защитник Габриэль схватил убегавшего от него Уолкотта руками, сорвав атаку, и получил вторую жёлтую карточку в матче.

«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (24) — на 4-м месте.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
16 декабря 2020, среда. 21:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Уолкотт – 18'   1:1 Обамеянг – 52'
Удаления: Габриэль – 62' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020