Семак: трансферная работа должна вестись безостановочно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о вариантах построения защитной линии, которые он рассматривал перед матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Для нас приятная неожиданность, что Сутормин может играть справа в защите, причём как при игре в тройке, так и при двух центральных защитниках. В каких-то контрольных матчах нам не удавалось это проверить. У нас был резервный вариант: Жирков слева, а Круговой или Сантос — справа. Для нас плюс, что Сутормин может играть в защите.
Что касается трансферной работы, то она должна вестись безостановочно. Нужно смотреть, у кого и когда заканчиваются контракты. Надо делать изменения не только когда всё плохо. Нужно улучшать эмоциональную составляющую и игру команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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