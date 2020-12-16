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Семак: трансферная работа должна вестись безостановочно

Семак: трансферная работа должна вестись безостановочно
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о вариантах построения защитной линии, которые он рассматривал перед матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Для нас приятная неожиданность, что Сутормин может играть справа в защите, причём как при игре в тройке, так и при двух центральных защитниках. В каких-то контрольных матчах нам не удавалось это проверить. У нас был резервный вариант: Жирков слева, а Круговой или Сантос — справа. Для нас плюс, что Сутормин может играть в защите.

Что касается трансферной работы, то она должна вестись безостановочно. Нужно смотреть, у кого и когда заканчиваются контракты. Надо делать изменения не только когда всё плохо. Нужно улучшать эмоциональную составляющую и игру команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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