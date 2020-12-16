Петржела: даже жалко «Спартак». Ребята, не получается победить «Зенит», пора привыкнуть

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 3:1 подопечные Сергея Семака обыграли московский «Спартак».
«Перед матчем говорил, что «Зенит» победит. Так и произошло. Ничего удивительного в победе питерской команды нет. Конечно, было неприятно, когда Ловрен забил в свои ворота. Но я знал, что «Зенит» не остановится и доведёт матч до логического завершения. Поймите, у «Зенита» нет конкурентов в России. Сегодняшний матч — очередное доказательство.
Перед матчем спартаковцы постоянно кричат, что на этот раз уж точно удача будет на их стороне и они переиграют «Зенит». Это смешно. Когда я руководил клубом, они тоже хотели побеждать. Ребята, у вас не получается, пора бы привыкнуть. Мне даже жалко их», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 16 декабря 2020
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07