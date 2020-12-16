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Петржела: даже жалко «Спартак». Ребята, не получается победить «Зенит», пора привыкнуть

Петржела: даже жалко «Спартак». Ребята, не получается победить «Зенит», пора привыкнуть
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 3:1 подопечные Сергея Семака обыграли московский «Спартак».

«Перед матчем говорил, что «Зенит» победит. Так и произошло. Ничего удивительного в победе питерской команды нет. Конечно, было неприятно, когда Ловрен забил в свои ворота. Но я знал, что «Зенит» не остановится и доведёт матч до логического завершения. Поймите, у «Зенита» нет конкурентов в России. Сегодняшний матч — очередное доказательство.

Перед матчем спартаковцы постоянно кричат, что на этот раз уж точно удача будет на их стороне и они переиграют «Зенит». Это смешно. Когда я руководил клубом, они тоже хотели побеждать. Ребята, у вас не получается, пора бы привыкнуть. Мне даже жалко их», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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