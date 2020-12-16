Артём Дзюба: будем откровенны: без шансов для «Спартака», в одну калитку

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ (3:1). Форвард отметился забитым мячом.



«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны: без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.



Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля, за исключением пары индивидуальных действий Мозеса. Они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников — Ракицкий сегодня был королём воздуха. На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

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