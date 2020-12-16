Алиоски стал первым северомакедонским футболистом с 1998 года, отличившимся голом в АПЛ

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.
Как сообщает Opta Sport, защитник «Лидс Юнайтед» Эгзиян Алиоски, забивший четвёртый гол «павлинов» в матче, стал первым северомакедонским футболистом с 1998 года, отличившимся в матче АПЛ.
Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Последним северомакедонцем, забивавшим до этого, был нападающий Джёрджи Христов, выступавший за «Барнсли» с 1997 по 2000 год. Он отличился голом в апреле 1998 года именно в ворота «Лидс Юнайтед».
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 17 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 14-м месте.
- 16 декабря 2020
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07