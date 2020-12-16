Алиоски стал первым северомакедонским футболистом с 1998 года, отличившимся голом в АПЛ

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.



Как сообщает Opta Sport, защитник «Лидс Юнайтед» Эгзиян Алиоски, забивший четвёртый гол «павлинов» в матче, стал первым северомакедонским футболистом с 1998 года, отличившимся в матче АПЛ.

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Последним северомакедонцем, забивавшим до этого, был нападающий Джёрджи Христов, выступавший за «Барнсли» с 1997 по 2000 год. Он отличился голом в апреле 1998 года именно в ворота «Лидс Юнайтед».

Видео гола Алиоски

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 17 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 14-м месте.