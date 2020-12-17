«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 13-го тура АПЛ

Завершился центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В городе Ливерпуле на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах пробил по воротам, мяч попал в ногу защитнику «шпор» Эрику Дайеру и опустился прямо под перекладину ворот гостей.

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На 33-й минуте южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, после передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо от центра поля, убежал один на один и уверенно пробил мимо Алиссона в ближний угол ворот.

Видео ответного гола «шпор»

На 90-й минуте Эндрю Робертсон навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда нападающий Роберто Фирмино ударом головой отправил мяч в девятку ворот Льориса.

Видео победного гола в матче

«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на втором месте.