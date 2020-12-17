«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 13-го тура АПЛ

Завершился центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В городе Ливерпуле на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах пробил по воротам, мяч попал в ногу защитнику «шпор» Эрику Дайеру и опустился прямо под перекладину ворот гостей.
Видео всех голов в матчах АПЛ смотрите на «Чемпионате»
На 33-й минуте южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, после передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо от центра поля, убежал один на один и уверенно пробил мимо Алиссона в ближний угол ворот.
На 90-й минуте Эндрю Робертсон навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда нападающий Роберто Фирмино ударом головой отправил мяч в девятку ворот Льориса.
«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на втором месте.
- 17 декабря 2020
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:27
-
00:17
-
00:12
-
00:09
- 16 декабря 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40